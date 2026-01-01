Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 050%
- Abbonati
- 114
- Settimane
- 35
- Trade
- 751
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 3.82
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 307%
- Abbonati
- 19
- Settimane
- 78
- Trade
- 466
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.42
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 5 285%
- Abbonati
- 2
- Settimane
- 244
- Trade
- 1496
- Vincita
- 75%
- Fattore di profitto
- 1.86
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 738%
- Abbonati
- 29
- Settimane
- 50
- Trade
- 155
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.16
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 215%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 65
- Trade
- 581
- Vincita
- 57%
- Fattore di profitto
- 1.43
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 560%
- Abbonati
- 16
- Settimane
- 135
- Trade
- 1259
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 1.64
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 805%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 163
- Trade
- 653
- Vincita
- 78%
- Fattore di profitto
- 3.17
- DD massimo
- 38%
- Crescita
- 1 275%
- Abbonati
- 13
- Settimane
- 34
- Trade
- 487
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 3.43
- DD massimo
- 11%
- Crescita
- 1 668%
- Abbonati
- 72
- Settimane
- 219
- Trade
- 5555
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.68
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 1 824%
- Abbonati
- 136
- Settimane
- 57
- Trade
- 1682
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 5.98
- DD massimo
- 33%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.