К сожалению, сигнал отсутствует в нашей базе данных
Возможно, запрашиваемый вами сигнал был удален. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами для MetaTrader 5:
- Прирост
- 738%
- Подписчики
- 29
- Недели
- 50
- Трейды
- 155
- Прибыльные
- 95%
- Профит фактор
- 2.16
- Макс. просадка
- 34%
- Прирост
- 5 285%
- Подписчики
- 2
- Недели
- 244
- Трейды
- 1496
- Прибыльные
- 75%
- Профит фактор
- 1.86
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 1 050%
- Подписчики
- 115
- Недели
- 35
- Трейды
- 751
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 3.82
- Макс. просадка
- 21%
- Прирост
- 1 275%
- Подписчики
- 13
- Недели
- 34
- Трейды
- 487
- Прибыльные
- 74%
- Профит фактор
- 3.43
- Макс. просадка
- 11%
- Прирост
- 307%
- Подписчики
- 19
- Недели
- 78
- Трейды
- 466
- Прибыльные
- 48%
- Профит фактор
- 1.42
- Макс. просадка
- 17%
- Прирост
- 1 805%
- Подписчики
- 3
- Недели
- 163
- Трейды
- 653
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 3.17
- Макс. просадка
- 38%
- Прирост
- 560%
- Подписчики
- 16
- Недели
- 135
- Трейды
- 1259
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 1.64
- Макс. просадка
- 26%
- Прирост
- 1 668%
- Подписчики
- 72
- Недели
- 219
- Трейды
- 5555
- Прибыльные
- 63%
- Профит фактор
- 1.68
- Макс. просадка
- 21%
- Прирост
- 1 824%
- Подписчики
- 136
- Недели
- 57
- Трейды
- 1682
- Прибыльные
- 79%
- Профит фактор
- 5.98
- Макс. просадка
- 33%
- Прирост
- 215%
- Подписчики
- 16
- Недели
- 65
- Трейды
- 581
- Прибыльные
- 57%
- Профит фактор
- 1.43
- Макс. просадка
- 22%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.