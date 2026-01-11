- 成长
交易:
2 644
盈利交易:
2 594 (98.10%)
亏损交易:
50 (1.89%)
最好交易:
307.02 USD
最差交易:
-293.46 USD
毛利:
4 915.07 USD (294 709 pips)
毛利亏损:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
最大连续赢利:
625 (749.29 USD)
最大连续盈利:
749.29 USD (625)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
1.02
长期交易:
2 644 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-58.95 USD
最大连续失误:
8 (-1 846.23 USD)
最大连续亏损:
-1 846.23 USD (8)
每月增长:
-67.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.59 USD
最大值:
1 925.35 USD (38.07%)
相对跌幅:
结余:
89.97% (1 925.35 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|2644
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|124K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +307.02 USD
最差交易: -293 USD
最大连续赢利: 625
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +749.29 USD
最大连续亏损: -1 846.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.com-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
這個是一個黃金交易信號,不知道什麼時候我會停止它。在這段時間內,因為跟蹤的人你會獲利。
建議你的投資本金需要準備 5000 USD用作抗風險能力
没有评论