Fu Tak Tin

GOLD 2026

Fu Tak Tin
12
0 / 0 USD
增长自 2025 6%
Capital.com-Real
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 644
盈利交易:
2 594 (98.10%)
亏损交易:
50 (1.89%)
最好交易:
307.02 USD
最差交易:
-293.46 USD
毛利:
4 915.07 USD (294 709 pips)
毛利亏损:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
最大连续赢利:
625 (749.29 USD)
最大连续盈利:
749.29 USD (625)
夏普比率:
0.06
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
1.02
长期交易:
2 644 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.67
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
1.89 USD
平均损失:
-58.95 USD
最大连续失误:
8 (-1 846.23 USD)
最大连续亏损:
-1 846.23 USD (8)
每月增长:
-67.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.59 USD
最大值:
1 925.35 USD (38.07%)
相对跌幅:
结余:
89.97% (1 925.35 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 2644
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 124K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +307.02 USD
最差交易: -293 USD
最大连续赢利: 625
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +749.29 USD
最大连续亏损: -1 846.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.com-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

這個是一個黃金交易信號,不知道什麼時候我會停止它。在這段時間內,因為跟蹤的人你會獲利。

建議你的投資本金需要準備 5000 USD用作抗風險能力
2026.01.11 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 16:11
A large drawdown may occur on the account again
