SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GOLD 2026
Fu Tak Tin

GOLD 2026

Fu Tak Tin
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
Capital.com-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 644
Transacciones Rentables:
2 594 (98.10%)
Transacciones Irrentables:
50 (1.89%)
Mejor transacción:
307.02 USD
Peor transacción:
-293.46 USD
Beneficio Bruto:
4 915.07 USD (294 709 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
625 (749.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
749.29 USD (625)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
2 644 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-58.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 846.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 846.23 USD (8)
Crecimiento al mes:
-67.51%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.59 USD
Máxima:
1 925.35 USD (38.07%)
Reducción relativa:
De balance:
89.97% (1 925.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 2644
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 124K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +307.02 USD
Peor transacción: -293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 625
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +749.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 846.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Capital.com-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Esta es una señal de trading de oro. No sé cuándo la detendré. Durante este tiempo, obtendrás ganancias siguiéndola.

Рекомендуется подготовить начальный капитал в размере **5000 долларов США** для обеспечения устойчивости к рискам.

No hay comentarios
2026.01.11 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.11 16:11
A large drawdown may occur on the account again
