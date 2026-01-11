- Incremento
Total de Trades:
2 644
Transacciones Rentables:
2 594 (98.10%)
Transacciones Irrentables:
50 (1.89%)
Mejor transacción:
307.02 USD
Peor transacción:
-293.46 USD
Beneficio Bruto:
4 915.07 USD (294 709 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 947.52 USD (170 632 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
625 (749.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
749.29 USD (625)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
2 644 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
0.74 USD
Beneficio medio:
1.89 USD
Pérdidas medias:
-58.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 846.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 846.23 USD (8)
Crecimiento al mes:
-67.51%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.59 USD
Máxima:
1 925.35 USD (38.07%)
Reducción relativa:
De balance:
89.97% (1 925.35 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|2644
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|124K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +307.02 USD
Peor transacción: -293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 625
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +749.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 846.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Capital.com-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Esta es una señal de trading de oro. No sé cuándo la detendré. Durante este tiempo, obtendrás ganancias siguiéndola.
Рекомендуется подготовить начальный капитал в размере **5000 долларов США** для обеспечения устойчивости к рискам.
No hay comentarios