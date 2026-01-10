- Büyüme
İşlemler:
1 538
Kârla kapanan işlemler:
1 092 (71.00%)
Zararla kapanan işlemler:
446 (29.00%)
En iyi işlem:
3 409.78 USD
En kötü işlem:
-6 503.00 USD
Brüt kâr:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Brüt zarar:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (706.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 713.40 USD (36)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
748 (48.63%)
Satış işlemleri:
790 (51.37%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
147.88 USD
Ortalama zarar:
-347.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 251.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 372.92 USD (13)
Aylık büyüme:
0.78%
Yıllık tahmin:
9.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 547.19 USD
Maksimum:
68 876.94 USD (143.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (68 876.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +3 409.78 USD
En kötü işlem: -6 503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +706.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 251.73 USD
