Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 538
Kârla kapanan işlemler:
1 092 (71.00%)
Zararla kapanan işlemler:
446 (29.00%)
En iyi işlem:
3 409.78 USD
En kötü işlem:
-6 503.00 USD
Brüt kâr:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Brüt zarar:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (706.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 713.40 USD (36)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
748 (48.63%)
Satış işlemleri:
790 (51.37%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
4.29 USD
Ortalama kâr:
147.88 USD
Ortalama zarar:
-347.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 251.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 372.92 USD (13)
Aylık büyüme:
0.78%
Yıllık tahmin:
9.47%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 547.19 USD
Maksimum:
68 876.94 USD (143.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.00% (68 876.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 409.78 USD
En kötü işlem: -6 503 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +706.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 251.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

For monitoring purposes only. 
İnceleme yok
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
