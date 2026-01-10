- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 538
Negociações com lucro:
1 092 (71.00%)
Negociações com perda:
446 (29.00%)
Melhor negociação:
3 409.78 USD
Pior negociação:
-6 503.00 USD
Lucro bruto:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Perda bruta:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (706.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 713.40 USD (36)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
748 (48.63%)
Negociações curtas:
790 (51.37%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
4.29 USD
Lucro médio:
147.88 USD
Perda média:
-347.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-18 251.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50 372.92 USD (13)
Crescimento mensal:
0.78%
Previsão anual:
9.47%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41 547.19 USD
Máximo:
68 876.94 USD (143.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.00% (68 876.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 409.78 USD
Pior negociação: -6 503 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +706.48 USD
Máxima perda consecutiva: -18 251.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
