SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TBB 69
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
69 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 538
Negociações com lucro:
1 092 (71.00%)
Negociações com perda:
446 (29.00%)
Melhor negociação:
3 409.78 USD
Pior negociação:
-6 503.00 USD
Lucro bruto:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Perda bruta:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (706.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 713.40 USD (36)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
748 (48.63%)
Negociações curtas:
790 (51.37%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
4.29 USD
Lucro médio:
147.88 USD
Perda média:
-347.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-18 251.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50 372.92 USD (13)
Crescimento mensal:
0.78%
Previsão anual:
9.47%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41 547.19 USD
Máximo:
68 876.94 USD (143.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.00% (68 876.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 409.78 USD
Pior negociação: -6 503 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +706.48 USD
Máxima perda consecutiva: -18 251.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For monitoring purposes only. 
Sem comentários
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar