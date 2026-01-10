- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 538
盈利交易:
1 092 (71.00%)
亏损交易:
446 (29.00%)
最好交易:
3 409.78 USD
最差交易:
-6 503.00 USD
毛利:
161 485.12 USD (298 320 pips)
毛利亏损:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
最大连续赢利:
66 (706.48 USD)
最大连续盈利:
9 713.40 USD (36)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.10
长期交易:
748 (48.63%)
短期交易:
790 (51.37%)
利润因子:
1.04
预期回报:
4.29 USD
平均利润:
147.88 USD
平均损失:
-347.26 USD
最大连续失误:
14 (-18 251.73 USD)
最大连续亏损:
-50 372.92 USD (13)
每月增长:
0.78%
年度预测:
9.47%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
41 547.19 USD
最大值:
68 876.94 USD (143.43%)
相对跌幅:
结余:
15.00% (68 876.94 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 409.78 USD
最差交易: -6 503 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +706.48 USD
最大连续亏损: -18 251.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
