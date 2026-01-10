信号部分
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
69
0 / 0 USD
增长自 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 538
盈利交易:
1 092 (71.00%)
亏损交易:
446 (29.00%)
最好交易:
3 409.78 USD
最差交易:
-6 503.00 USD
毛利:
161 485.12 USD (298 320 pips)
毛利亏损:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
最大连续赢利:
66 (706.48 USD)
最大连续盈利:
9 713.40 USD (36)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.10
长期交易:
748 (48.63%)
短期交易:
790 (51.37%)
利润因子:
1.04
预期回报:
4.29 USD
平均利润:
147.88 USD
平均损失:
-347.26 USD
最大连续失误:
14 (-18 251.73 USD)
最大连续亏损:
-50 372.92 USD (13)
每月增长:
0.78%
年度预测:
9.47%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
41 547.19 USD
最大值:
68 876.94 USD (143.43%)
相对跌幅:
结余:
15.00% (68 876.94 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 409.78 USD
最差交易: -6 503 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +706.48 USD
最大连续亏损: -18 251.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
