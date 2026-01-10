СигналыРазделы
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 отзывов
69 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 538
Прибыльных трейдов:
1 092 (71.00%)
Убыточных трейдов:
446 (29.00%)
Лучший трейд:
3 409.78 USD
Худший трейд:
-6 503.00 USD
Общая прибыль:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Общий убыток:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (706.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 713.40 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
748 (48.63%)
Коротких трейдов:
790 (51.37%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
147.88 USD
Средний убыток:
-347.26 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-18 251.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-50 372.92 USD (13)
Прирост в месяц:
0.78%
Годовой прогноз:
9.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 547.19 USD
Максимальная:
68 876.94 USD (143.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.00% (68 876.94 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 409.78 USD
Худший трейд: -6 503 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +706.48 USD
Макс. убыток в серии: -18 251.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
