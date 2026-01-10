- Прирост
Всего трейдов:
1 538
Прибыльных трейдов:
1 092 (71.00%)
Убыточных трейдов:
446 (29.00%)
Лучший трейд:
3 409.78 USD
Худший трейд:
-6 503.00 USD
Общая прибыль:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Общий убыток:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (706.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 713.40 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
748 (48.63%)
Коротких трейдов:
790 (51.37%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
4.29 USD
Средняя прибыль:
147.88 USD
Средний убыток:
-347.26 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-18 251.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-50 372.92 USD (13)
Прирост в месяц:
0.78%
Годовой прогноз:
9.47%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41 547.19 USD
Максимальная:
68 876.94 USD (143.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.00% (68 876.94 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 409.78 USD
Худший трейд: -6 503 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +706.48 USD
Макс. убыток в серии: -18 251.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
For monitoring purposes only.
