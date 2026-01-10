SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TBB 69
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 Bewertungen
69 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 538
Gewinntrades:
1 092 (71.00%)
Verlusttrades:
446 (29.00%)
Bester Trade:
3 409.78 USD
Schlechtester Trade:
-6 503.00 USD
Bruttoprofit:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Bruttoverlust:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (706.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 713.40 USD (36)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
748 (48.63%)
Short-Positionen:
790 (51.37%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
4.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
147.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-347.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-18 251.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50 372.92 USD (13)
Wachstum pro Monat :
0.78%
Jahresprognose:
9.47%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41 547.19 USD
Maximaler:
68 876.94 USD (143.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.00% (68 876.94 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 409.78 USD
Schlechtester Trade: -6 503 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +706.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18 251.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

For monitoring purposes only. 
Keine Bewertungen
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen