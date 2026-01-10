- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 538
Profit Trades:
1 092 (71.00%)
Loss Trades:
446 (29.00%)
Best trade:
3 409.78 USD
Worst trade:
-6 503.00 USD
Gross Profit:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Gross Loss:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Maximum consecutive wins:
66 (706.48 USD)
Maximal consecutive profit:
9 713.40 USD (36)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.10
Long Trades:
748 (48.63%)
Short Trades:
790 (51.37%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
4.29 USD
Average Profit:
147.88 USD
Average Loss:
-347.26 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-18 251.73 USD)
Maximal consecutive loss:
-50 372.92 USD (13)
Monthly growth:
0.78%
Annual Forecast:
9.47%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
41 547.19 USD
Maximal:
68 876.94 USD (143.43%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.00% (68 876.94 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +3 409.78 USD
Worst trade: -6 503 USD
Maximum consecutive wins: 36
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +706.48 USD
Maximal consecutive loss: -18 251.73 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
For monitoring purposes only.
No reviews