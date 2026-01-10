SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / TBB 69
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 reviews
69 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 538
Profit Trades:
1 092 (71.00%)
Loss Trades:
446 (29.00%)
Best trade:
3 409.78 USD
Worst trade:
-6 503.00 USD
Gross Profit:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Gross Loss:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Maximum consecutive wins:
66 (706.48 USD)
Maximal consecutive profit:
9 713.40 USD (36)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading activity:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
20
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
0.10
Long Trades:
748 (48.63%)
Short Trades:
790 (51.37%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
4.29 USD
Average Profit:
147.88 USD
Average Loss:
-347.26 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-18 251.73 USD)
Maximal consecutive loss:
-50 372.92 USD (13)
Monthly growth:
0.78%
Annual Forecast:
9.47%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
41 547.19 USD
Maximal:
68 876.94 USD (143.43%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.00% (68 876.94 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 409.78 USD
Worst trade: -6 503 USD
Maximum consecutive wins: 36
Maximum consecutive losses: 13
Maximal consecutive profit: +706.48 USD
Maximal consecutive loss: -18 251.73 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

For monitoring purposes only. 
No reviews
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
