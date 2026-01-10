SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TBB 69
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 comentarios
69 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 538
Transacciones Rentables:
1 092 (71.00%)
Transacciones Irrentables:
446 (29.00%)
Mejor transacción:
3 409.78 USD
Peor transacción:
-6 503.00 USD
Beneficio Bruto:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Pérdidas Brutas:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (706.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 713.40 USD (36)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
748 (48.63%)
Transacciones Cortas:
790 (51.37%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
4.29 USD
Beneficio medio:
147.88 USD
Pérdidas medias:
-347.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-18 251.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50 372.92 USD (13)
Crecimiento al mes:
0.78%
Pronóstico anual:
9.47%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
41 547.19 USD
Máxima:
68 876.94 USD (143.43%)
Reducción relativa:
De balance:
15.00% (68 876.94 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 409.78 USD
Peor transacción: -6 503 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +706.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18 251.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

For monitoring purposes only. 
No hay comentarios
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada