Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 리뷰
69
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 538
이익 거래:
1 092 (71.00%)
손실 거래:
446 (29.00%)
최고의 거래:
3 409.78 USD
최악의 거래:
-6 503.00 USD
총 수익:
161 485.12 USD (298 320 pips)
총 손실:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
연속 최대 이익:
66 (706.48 USD)
연속 최대 이익:
9 713.40 USD (36)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
748 (48.63%)
숏(주식차입매도):
790 (51.37%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
4.29 USD
평균 이익:
147.88 USD
평균 손실:
-347.26 USD
연속 최대 손실:
14 (-18 251.73 USD)
연속 최대 손실:
-50 372.92 USD (13)
월별 성장률:
0.78%
연간 예측:
9.47%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41 547.19 USD
최대한의:
68 876.94 USD (143.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.00% (68 876.94 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 409.78 USD
최악의 거래: -6 503 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +706.48 USD
연속 최대 손실: -18 251.73 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

For monitoring purposes only. 
리뷰 없음
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
