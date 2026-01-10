- 자본
- 축소
트레이드:
1 538
이익 거래:
1 092 (71.00%)
손실 거래:
446 (29.00%)
최고의 거래:
3 409.78 USD
최악의 거래:
-6 503.00 USD
총 수익:
161 485.12 USD (298 320 pips)
총 손실:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
연속 최대 이익:
66 (706.48 USD)
연속 최대 이익:
9 713.40 USD (36)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
748 (48.63%)
숏(주식차입매도):
790 (51.37%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
4.29 USD
평균 이익:
147.88 USD
평균 손실:
-347.26 USD
연속 최대 손실:
14 (-18 251.73 USD)
연속 최대 손실:
-50 372.92 USD (13)
월별 성장률:
0.78%
연간 예측:
9.47%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41 547.19 USD
최대한의:
68 876.94 USD (143.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.00% (68 876.94 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 409.78 USD
최악의 거래: -6 503 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +706.48 USD
연속 최대 손실: -18 251.73 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
