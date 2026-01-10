SignauxSections
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 538
Bénéfice trades:
1 092 (71.00%)
Perte trades:
446 (29.00%)
Meilleure transaction:
3 409.78 USD
Pire transaction:
-6 503.00 USD
Bénéfice brut:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Perte brute:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (706.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 713.40 USD (36)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
748 (48.63%)
Courts trades:
790 (51.37%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
4.29 USD
Bénéfice moyen:
147.88 USD
Perte moyenne:
-347.26 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-18 251.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-50 372.92 USD (13)
Croissance mensuelle:
0.78%
Prévision annuelle:
9.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
41 547.19 USD
Maximal:
68 876.94 USD (143.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.00% (68 876.94 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 409.78 USD
Pire transaction: -6 503 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +706.48 USD
Perte consécutive maximale: -18 251.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
