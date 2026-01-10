シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TBB 69
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
レビュー0件
69週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 538
利益トレード:
1 092 (71.00%)
損失トレード:
446 (29.00%)
ベストトレード:
3 409.78 USD
最悪のトレード:
-6 503.00 USD
総利益:
161 485.12 USD (298 320 pips)
総損失:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
最大連続の勝ち:
66 (706.48 USD)
最大連続利益:
9 713.40 USD (36)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
748 (48.63%)
短いトレード:
790 (51.37%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
4.29 USD
平均利益:
147.88 USD
平均損失:
-347.26 USD
最大連続の負け:
14 (-18 251.73 USD)
最大連続損失:
-50 372.92 USD (13)
月間成長:
0.78%
年間予想:
9.47%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
41 547.19 USD
最大の:
68 876.94 USD (143.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.00% (68 876.94 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 409.78 USD
最悪のトレード: -6 503 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +706.48 USD
最大連続損失: -18 251.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For monitoring purposes only. 
レビューなし
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
