- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 538
利益トレード:
1 092 (71.00%)
損失トレード:
446 (29.00%)
ベストトレード:
3 409.78 USD
最悪のトレード:
-6 503.00 USD
総利益:
161 485.12 USD (298 320 pips)
総損失:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
最大連続の勝ち:
66 (706.48 USD)
最大連続利益:
9 713.40 USD (36)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
748 (48.63%)
短いトレード:
790 (51.37%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
4.29 USD
平均利益:
147.88 USD
平均損失:
-347.26 USD
最大連続の負け:
14 (-18 251.73 USD)
最大連続損失:
-50 372.92 USD (13)
月間成長:
0.78%
年間予想:
9.47%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
41 547.19 USD
最大の:
68 876.94 USD (143.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.00% (68 876.94 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 409.78 USD
最悪のトレード: -6 503 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +706.48 USD
最大連続損失: -18 251.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
For monitoring purposes only.
レビューなし