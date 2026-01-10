- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 538
Profit Trade:
1 092 (71.00%)
Loss Trade:
446 (29.00%)
Best Trade:
3 409.78 USD
Worst Trade:
-6 503.00 USD
Profitto lordo:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Perdita lorda:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (706.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 713.40 USD (36)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
748 (48.63%)
Short Trade:
790 (51.37%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
147.88 USD
Perdita media:
-347.26 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 251.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50 372.92 USD (13)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 547.19 USD
Massimale:
68 876.94 USD (143.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.00% (68 876.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|662
|AUDCADp
|235
|EURGBPp
|197
|USDCADp
|123
|AUDUSDp
|118
|CADCHFp
|63
|EURCADp
|62
|AUDJPYp
|17
|USDJPYp
|15
|AUDNZDp
|11
|GBPJPYp
|10
|GBPUSDp
|6
|WTI
|5
|NZDUSDp
|4
|GBPAUDp
|4
|GER30
|3
|US2000.f
|1
|XAGUSDp
|1
|GBPCADp
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDp
|3.6K
|AUDCADp
|-14K
|EURGBPp
|12K
|USDCADp
|8.8K
|AUDUSDp
|-2.1K
|CADCHFp
|5.2K
|EURCADp
|-9.6K
|AUDJPYp
|-207
|USDJPYp
|-863
|AUDNZDp
|-576
|GBPJPYp
|-250
|GBPUSDp
|540
|WTI
|-479
|NZDUSDp
|-149
|GBPAUDp
|1.5K
|GER30
|2.1K
|US2000.f
|-45
|XAGUSDp
|873
|GBPCADp
|6
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDp
|-6.1K
|AUDCADp
|18K
|EURGBPp
|5K
|USDCADp
|28K
|AUDUSDp
|12K
|CADCHFp
|1.9K
|EURCADp
|-8.9K
|AUDJPYp
|-712
|USDJPYp
|1.8K
|AUDNZDp
|-4.6K
|GBPJPYp
|-1.7K
|GBPUSDp
|531
|WTI
|-728
|NZDUSDp
|-46
|GBPAUDp
|1.6K
|GER30
|3.3K
|US2000.f
|-450
|XAGUSDp
|1.8K
|GBPCADp
|116
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 409.78 USD
Worst Trade: -6 503 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +706.48 USD
Massima perdita consecutiva: -18 251.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
