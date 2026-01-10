SegnaliSezioni
Walter Joseph Dillard

TBB 69

Walter Joseph Dillard
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 6%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 538
Profit Trade:
1 092 (71.00%)
Loss Trade:
446 (29.00%)
Best Trade:
3 409.78 USD
Worst Trade:
-6 503.00 USD
Profitto lordo:
161 485.12 USD (298 320 pips)
Perdita lorda:
-154 879.59 USD (247 789 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (706.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 713.40 USD (36)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
748 (48.63%)
Short Trade:
790 (51.37%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.29 USD
Profitto medio:
147.88 USD
Perdita media:
-347.26 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 251.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50 372.92 USD (13)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 547.19 USD
Massimale:
68 876.94 USD (143.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.00% (68 876.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 662
AUDCADp 235
EURGBPp 197
USDCADp 123
AUDUSDp 118
CADCHFp 63
EURCADp 62
AUDJPYp 17
USDJPYp 15
AUDNZDp 11
GBPJPYp 10
GBPUSDp 6
WTI 5
NZDUSDp 4
GBPAUDp 4
GER30 3
US2000.f 1
XAGUSDp 1
GBPCADp 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp 3.6K
AUDCADp -14K
EURGBPp 12K
USDCADp 8.8K
AUDUSDp -2.1K
CADCHFp 5.2K
EURCADp -9.6K
AUDJPYp -207
USDJPYp -863
AUDNZDp -576
GBPJPYp -250
GBPUSDp 540
WTI -479
NZDUSDp -149
GBPAUDp 1.5K
GER30 2.1K
US2000.f -45
XAGUSDp 873
GBPCADp 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp -6.1K
AUDCADp 18K
EURGBPp 5K
USDCADp 28K
AUDUSDp 12K
CADCHFp 1.9K
EURCADp -8.9K
AUDJPYp -712
USDJPYp 1.8K
AUDNZDp -4.6K
GBPJPYp -1.7K
GBPUSDp 531
WTI -728
NZDUSDp -46
GBPAUDp 1.6K
GER30 3.3K
US2000.f -450
XAGUSDp 1.8K
GBPCADp 116
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 409.78 USD
Worst Trade: -6 503 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +706.48 USD
Massima perdita consecutiva: -18 251.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.84% of days out of 479 days of the signal's entire lifetime.
