Sinyaller / MetaTrader 4 / TradMiao OD 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
51.39 SGD
En kötü işlem:
-25.88 SGD
Brüt kâr:
102.64 SGD (80 398 pips)
Brüt zarar:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (51.39 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
51.39 SGD (1)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
7.98 SGD
Ortalama kâr:
51.32 SGD
Ortalama zarar:
-13.69 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.05 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.88 SGD (1)
Aylık büyüme:
4.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.88 SGD
Maksimum:
25.88 SGD (2.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.39 SGD
En kötü işlem: -26 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.39 SGD
Maksimum ardışık zarar: -3.05 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-1
1.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
