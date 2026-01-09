- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (66.67%)
En iyi işlem:
51.39 SGD
En kötü işlem:
-25.88 SGD
Brüt kâr:
102.64 SGD (80 398 pips)
Brüt zarar:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (51.39 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
51.39 SGD (1)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.85
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
7.98 SGD
Ortalama kâr:
51.32 SGD
Ortalama zarar:
-13.69 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.05 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.88 SGD (1)
Aylık büyüme:
4.79%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.88 SGD
Maksimum:
25.88 SGD (2.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.39 SGD
En kötü işlem: -26 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.39 SGD
Maksimum ardışık zarar: -3.05 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok