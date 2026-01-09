- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
2 (33.33%)
Убыточных трейдов:
4 (66.67%)
Лучший трейд:
51.39 SGD
Худший трейд:
-25.88 SGD
Общая прибыль:
102.64 SGD (80 398 pips)
Общий убыток:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (51.39 SGD)
Макс. прибыль в серии:
51.39 SGD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.85
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
7.98 SGD
Средняя прибыль:
51.32 SGD
Средний убыток:
-13.69 SGD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.05 SGD)
Макс. убыток в серии:
-25.88 SGD (1)
Прирост в месяц:
4.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.88 SGD
Максимальная:
25.88 SGD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 SGD)
По эквити:
0.00% (0.00 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +51.39 SGD
Худший трейд: -26 SGD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.39 SGD
Макс. убыток в серии: -3.05 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-1
|1.00 × 1
