Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
2 (33.33%)
Убыточных трейдов:
4 (66.67%)
Лучший трейд:
51.39 SGD
Худший трейд:
-25.88 SGD
Общая прибыль:
102.64 SGD (80 398 pips)
Общий убыток:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (51.39 SGD)
Макс. прибыль в серии:
51.39 SGD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.85
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
7.98 SGD
Средняя прибыль:
51.32 SGD
Средний убыток:
-13.69 SGD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.05 SGD)
Макс. убыток в серии:
-25.88 SGD (1)
Прирост в месяц:
4.79%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
25.88 SGD
Максимальная:
25.88 SGD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 SGD)
По эквити:
0.00% (0.00 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.39 SGD
Худший трейд: -26 SGD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +51.39 SGD
Макс. убыток в серии: -3.05 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-1
1.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
