SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TradMiao OD 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
2 (33.33%)
Negociações com perda:
4 (66.67%)
Melhor negociação:
51.39 SGD
Pior negociação:
-25.88 SGD
Lucro bruto:
102.64 SGD (80 398 pips)
Perda bruta:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (51.39 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
51.39 SGD (1)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
7.98 SGD
Lucro médio:
51.32 SGD
Perda média:
-13.69 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.05 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-25.88 SGD (1)
Crescimento mensal:
4.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.88 SGD
Máximo:
25.88 SGD (2.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 SGD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.39 SGD
Pior negociação: -26 SGD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +51.39 SGD
Máxima perda consecutiva: -3.05 SGD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-1
1.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar