- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
2 (33.33%)
Negociações com perda:
4 (66.67%)
Melhor negociação:
51.39 SGD
Pior negociação:
-25.88 SGD
Lucro bruto:
102.64 SGD (80 398 pips)
Perda bruta:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (51.39 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
51.39 SGD (1)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.85
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
7.98 SGD
Lucro médio:
51.32 SGD
Perda média:
-13.69 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.05 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-25.88 SGD (1)
Crescimento mensal:
4.79%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
25.88 SGD
Máximo:
25.88 SGD (2.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-1
|1.00 × 1
