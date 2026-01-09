- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
2 (25.00%)
손실 거래:
6 (75.00%)
최고의 거래:
51.39 SGD
최악의 거래:
-25.88 SGD
총 수익:
102.64 SGD (80 398 pips)
총 손실:
-62.46 SGD (40 848 pips)
연속 최대 이익:
1 (51.39 SGD)
연속 최대 이익:
51.39 SGD (1)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
32.51%
최대 입금량:
5.72%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.55
롱(주식매수):
7 (87.50%)
숏(주식차입매도):
1 (12.50%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
5.02 SGD
평균 이익:
51.32 SGD
평균 손실:
-10.41 SGD
연속 최대 손실:
4 (-10.76 SGD)
연속 최대 손실:
-25.88 SGD (1)
월별 성장률:
4.02%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
25.88 SGD
최대한의:
25.88 SGD (2.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.52% (25.82 SGD)
자본금별:
0.68% (7.16 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|GBPUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|GBPUSD
|-596
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.39 SGD
최악의 거래: -26 SGD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +51.39 SGD
연속 최대 손실: -10.76 SGD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
SGD
SGD
1
0%
8
25%
33%
1.64
5.02
SGD
SGD
3%
1:20