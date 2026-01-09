- Crescita
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
51.39 SGD
Worst Trade:
-25.88 SGD
Profitto lordo:
102.64 SGD (80 398 pips)
Perdita lorda:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (51.39 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
51.39 SGD (1)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.85
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
7.98 SGD
Profitto medio:
51.32 SGD
Perdita media:
-13.69 SGD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.05 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-25.88 SGD (1)
Crescita mensile:
4.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.88 SGD
Massimale:
25.88 SGD (2.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.00% (0.00 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +51.39 SGD
Worst Trade: -26 SGD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.39 SGD
Massima perdita consecutiva: -3.05 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-1
|1.00 × 1
