- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
51.39 SGD
Peor transacción:
-25.88 SGD
Beneficio Bruto:
102.64 SGD (80 398 pips)
Pérdidas Brutas:
-62.46 SGD (40 848 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (51.39 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.39 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
32.51%
Carga máxima del depósito:
5.72%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
7 (87.50%)
Transacciones Cortas:
1 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
5.02 SGD
Beneficio medio:
51.32 SGD
Pérdidas medias:
-10.41 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-10.76 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.88 SGD (1)
Crecimiento al mes:
4.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.88 SGD
Máxima:
25.88 SGD (2.59%)
Reducción relativa:
De balance:
2.52% (25.82 SGD)
De fondos:
0.68% (7.16 SGD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|GBPUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|GBPUSD
|-596
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +51.39 SGD
Peor transacción: -26 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +51.39 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.76 SGD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|4.88 × 8
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1K
SGD
SGD
1
0%
8
25%
33%
1.64
5.02
SGD
SGD
3%
1:20