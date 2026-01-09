SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TradMiao OD 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 4%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
51.39 SGD
Peor transacción:
-25.88 SGD
Beneficio Bruto:
102.64 SGD (80 398 pips)
Pérdidas Brutas:
-62.46 SGD (40 848 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (51.39 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.39 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
32.51%
Carga máxima del depósito:
5.72%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
7 (87.50%)
Transacciones Cortas:
1 (12.50%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
5.02 SGD
Beneficio medio:
51.32 SGD
Pérdidas medias:
-10.41 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-10.76 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.88 SGD (1)
Crecimiento al mes:
4.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
25.88 SGD
Máxima:
25.88 SGD (2.59%)
Reducción relativa:
De balance:
2.52% (25.82 SGD)
De fondos:
0.68% (7.16 SGD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
GBPUSD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
GBPUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
GBPUSD -596
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.39 SGD
Peor transacción: -26 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +51.39 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.76 SGD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
4.88 × 8
No hay comentarios
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

