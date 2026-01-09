- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
2 (33.33%)
亏损交易:
4 (66.67%)
最好交易:
51.39 SGD
最差交易:
-25.88 SGD
毛利:
102.64 SGD (80 398 pips)
毛利亏损:
-54.75 SGD (40 252 pips)
最大连续赢利:
1 (51.39 SGD)
最大连续盈利:
51.39 SGD (1)
夏普比率:
0.26
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.85
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
1.87
预期回报:
7.98 SGD
平均利润:
51.32 SGD
平均损失:
-13.69 SGD
最大连续失误:
2 (-3.05 SGD)
最大连续亏损:
-25.88 SGD (1)
每月增长:
4.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
25.88 SGD
最大值:
25.88 SGD (2.59%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 SGD)
净值:
0.00% (0.00 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.39 SGD
最差交易: -26 SGD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +51.39 SGD
最大连续亏损: -3.05 SGD
