- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
2 (33.33%)
損失トレード:
4 (66.67%)
ベストトレード:
51.39 SGD
最悪のトレード:
-25.88 SGD
総利益:
102.64 SGD (80 398 pips)
総損失:
-54.75 SGD (40 252 pips)
最大連続の勝ち:
1 (51.39 SGD)
最大連続利益:
51.39 SGD (1)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.85
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
7.98 SGD
平均利益:
51.32 SGD
平均損失:
-13.69 SGD
最大連続の負け:
2 (-3.05 SGD)
最大連続損失:
-25.88 SGD (1)
月間成長:
4.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.88 SGD
最大の:
25.88 SGD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 SGD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +51.39 SGD
最悪のトレード: -26 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +51.39 SGD
最大連続損失: -3.05 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-1
|1.00 × 1
レビューなし