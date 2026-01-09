シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TradMiao OD 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
2 (33.33%)
損失トレード:
4 (66.67%)
ベストトレード:
51.39 SGD
最悪のトレード:
-25.88 SGD
総利益:
102.64 SGD (80 398 pips)
総損失:
-54.75 SGD (40 252 pips)
最大連続の勝ち:
1 (51.39 SGD)
最大連続利益:
51.39 SGD (1)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.85
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
7.98 SGD
平均利益:
51.32 SGD
平均損失:
-13.69 SGD
最大連続の負け:
2 (-3.05 SGD)
最大連続損失:
-25.88 SGD (1)
月間成長:
4.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
25.88 SGD
最大の:
25.88 SGD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 SGD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +51.39 SGD
最悪のトレード: -26 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +51.39 SGD
最大連続損失: -3.05 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-1
1.00 × 1
レビューなし
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
