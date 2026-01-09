SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TradMiao OD 2026
Cheang Jia Kang

TradMiao OD 2026

Cheang Jia Kang
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
OANDA-v20 Live-4
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
2 (33.33%)
Verlusttrades:
4 (66.67%)
Bester Trade:
51.39 SGD
Schlechtester Trade:
-25.88 SGD
Bruttoprofit:
102.64 SGD (80 398 pips)
Bruttoverlust:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (51.39 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.39 SGD (1)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.85
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
7.98 SGD
Durchschnittlicher Profit:
51.32 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.69 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.05 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.88 SGD (1)
Wachstum pro Monat :
4.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
25.88 SGD
Maximaler:
25.88 SGD (2.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
0.00% (0.00 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4
CHFJPY 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 40
CHFJPY -2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 40K
CHFJPY -183
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.39 SGD
Schlechtester Trade: -26 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.39 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.05 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-1
1.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.09 04:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.09 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 04:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
