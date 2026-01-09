- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
2 (33.33%)
Perte trades:
4 (66.67%)
Meilleure transaction:
51.39 SGD
Pire transaction:
-25.88 SGD
Bénéfice brut:
102.64 SGD (80 398 pips)
Perte brute:
-54.75 SGD (40 252 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (51.39 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.39 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.85
Longs trades:
5 (83.33%)
Courts trades:
1 (16.67%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
7.98 SGD
Bénéfice moyen:
51.32 SGD
Perte moyenne:
-13.69 SGD
Pertes consécutives maximales:
2 (-3.05 SGD)
Perte consécutive maximale:
-25.88 SGD (1)
Croissance mensuelle:
4.79%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.88 SGD
Maximal:
25.88 SGD (2.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 SGD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|CHFJPY
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|40
|CHFJPY
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|40K
|CHFJPY
|-183
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +51.39 SGD
Pire transaction: -26 SGD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +51.39 SGD
Perte consécutive maximale: -3.05 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-1
|1.00 × 1
