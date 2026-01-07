SinaisSeções
Gui Jiang Zhao

Win5

0 comentários
63 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
578
Negociações com lucro:
484 (83.73%)
Negociações com perda:
94 (16.26%)
Melhor negociação:
2 200.00 USD
Pior negociação:
-1 581.17 USD
Lucro bruto:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Perda bruta:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (4 393.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 681.23 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
8.48
Negociações longas:
327 (56.57%)
Negociações curtas:
251 (43.43%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
52.70 USD
Lucro médio:
158.43 USD
Perda média:
-491.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-475.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 119.80 USD (2)
Crescimento mensal:
55.37%
Previsão anual:
671.83%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
270.09 USD
Máximo:
3 591.03 USD (9.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.07% (2 708.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 200.00 USD
Pior negociação: -1 581 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 393.39 USD
Máxima perda consecutiva: -475.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxainGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

99380515
Sem comentários
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
