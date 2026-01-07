- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
578
Negociações com lucro:
484 (83.73%)
Negociações com perda:
94 (16.26%)
Melhor negociação:
2 200.00 USD
Pior negociação:
-1 581.17 USD
Lucro bruto:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Perda bruta:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (4 393.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 681.23 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
8.48
Negociações longas:
327 (56.57%)
Negociações curtas:
251 (43.43%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
52.70 USD
Lucro médio:
158.43 USD
Perda média:
-491.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-475.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 119.80 USD (2)
Crescimento mensal:
55.37%
Previsão anual:
671.83%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
270.09 USD
Máximo:
3 591.03 USD (9.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.07% (2 708.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 200.00 USD
Pior negociação: -1 581 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 393.39 USD
Máxima perda consecutiva: -475.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxainGroup-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
