- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
578
盈利交易:
484 (83.73%)
亏损交易:
94 (16.26%)
最好交易:
2 200.00 USD
最差交易:
-1 581.17 USD
毛利:
76 678.76 USD (191 253 pips)
毛利亏损:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
最大连续赢利:
35 (4 393.39 USD)
最大连续盈利:
4 681.23 USD (18)
夏普比率:
0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
8.48
长期交易:
327 (56.57%)
短期交易:
251 (43.43%)
利润因子:
1.66
预期回报:
52.70 USD
平均利润:
158.43 USD
平均损失:
-491.67 USD
最大连续失误:
11 (-475.10 USD)
最大连续亏损:
-2 119.80 USD (2)
每月增长:
55.37%
年度预测:
671.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
270.09 USD
最大值:
3 591.03 USD (9.68%)
相对跌幅:
结余:
33.07% (2 708.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 200.00 USD
最差交易: -1 581 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 393.39 USD
最大连续亏损: -475.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
99380515
没有评论