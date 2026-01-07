信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Win5
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0条评论
63
0 / 0 USD
增长自 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
578
盈利交易:
484 (83.73%)
亏损交易:
94 (16.26%)
最好交易:
2 200.00 USD
最差交易:
-1 581.17 USD
毛利:
76 678.76 USD (191 253 pips)
毛利亏损:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
最大连续赢利:
35 (4 393.39 USD)
最大连续盈利:
4 681.23 USD (18)
夏普比率:
0.17
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
5 小时
采收率:
8.48
长期交易:
327 (56.57%)
短期交易:
251 (43.43%)
利润因子:
1.66
预期回报:
52.70 USD
平均利润:
158.43 USD
平均损失:
-491.67 USD
最大连续失误:
11 (-475.10 USD)
最大连续亏损:
-2 119.80 USD (2)
每月增长:
55.37%
年度预测:
671.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
270.09 USD
最大值:
3 591.03 USD (9.68%)
相对跌幅:
结余:
33.07% (2 708.90 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 200.00 USD
最差交易: -1 581 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 393.39 USD
最大连续亏损: -475.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxainGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
