Signale / MetaTrader 4 / Win5
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0 Bewertungen
63 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 1 760%
MaxainGroup-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
578
Gewinntrades:
484 (83.73%)
Verlusttrades:
94 (16.26%)
Bester Trade:
2 200.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 581.17 USD
Bruttoprofit:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Bruttoverlust:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (4 393.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 681.23 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
8.48
Long-Positionen:
327 (56.57%)
Short-Positionen:
251 (43.43%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
52.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-491.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-475.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 119.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
55.37%
Jahresprognose:
671.83%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
270.09 USD
Maximaler:
3 591.03 USD (9.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (2 708.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 567
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 200.00 USD
Schlechtester Trade: -1 581 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 393.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -475.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxainGroup-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

99380515
Keine Bewertungen
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
