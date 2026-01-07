- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
578
Gewinntrades:
484 (83.73%)
Verlusttrades:
94 (16.26%)
Bester Trade:
2 200.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 581.17 USD
Bruttoprofit:
76 678.76 USD (191 253 pips)
Bruttoverlust:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (4 393.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 681.23 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
8.48
Long-Positionen:
327 (56.57%)
Short-Positionen:
251 (43.43%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
52.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
158.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-491.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-475.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 119.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
55.37%
Jahresprognose:
671.83%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
270.09 USD
Maximaler:
3 591.03 USD (9.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.07% (2 708.90 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|567
|XAGUSD.pro
|11
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|31K
|XAGUSD.pro
|-475
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|19K
|XAGUSD.pro
|-877
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 200.00 USD
Schlechtester Trade: -1 581 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 393.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -475.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxainGroup-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
