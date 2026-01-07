シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AB77
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
185 (49.59%)
損失トレード:
188 (50.40%)
ベストトレード:
747.00 USD
最悪のトレード:
-603.45 USD
総利益:
62 252.96 USD (701 972 pips)
総損失:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 548.68 USD)
最大連続利益:
4 548.68 USD (15)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
84.27%
最大入金額:
4.22%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
272 (72.92%)
短いトレード:
101 (27.08%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
40.23 USD
平均利益:
336.50 USD
平均損失:
-251.31 USD
最大連続の負け:
16 (-3 787.73 USD)
最大連続損失:
-3 787.73 USD (16)
月間成長:
39.44%
年間予想:
478.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 372.67 USD
最大の:
8 832.34 USD (47.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.63% (8 832.34 USD)
エクイティによる:
4.69% (685.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +747.00 USD
最悪のトレード: -603 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 548.68 USD
最大連続損失: -3 787.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 より多く...
Konsisten
レビューなし
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AB77
30 USD/月
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
コピー

