- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
373
利益トレード:
185 (49.59%)
損失トレード:
188 (50.40%)
ベストトレード:
747.00 USD
最悪のトレード:
-603.45 USD
総利益:
62 252.96 USD (701 972 pips)
総損失:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 548.68 USD)
最大連続利益:
4 548.68 USD (15)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
84.27%
最大入金額:
4.22%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.70
長いトレード:
272 (72.92%)
短いトレード:
101 (27.08%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
40.23 USD
平均利益:
336.50 USD
平均損失:
-251.31 USD
最大連続の負け:
16 (-3 787.73 USD)
最大連続損失:
-3 787.73 USD (16)
月間成長:
39.44%
年間予想:
478.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 372.67 USD
最大の:
8 832.34 USD (47.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.63% (8 832.34 USD)
エクイティによる:
4.69% (685.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +747.00 USD
最悪のトレード: -603 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +4 548.68 USD
最大連続損失: -3 787.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
