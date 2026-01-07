- Crescita
Trade:
373
Profit Trade:
185 (49.59%)
Loss Trade:
188 (50.40%)
Best Trade:
747.00 USD
Worst Trade:
-603.45 USD
Profitto lordo:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Perdita lorda:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 548.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 548.68 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
84.27%
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
272 (72.92%)
Short Trade:
101 (27.08%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
40.23 USD
Profitto medio:
336.50 USD
Perdita media:
-251.31 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 787.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 787.73 USD (16)
Crescita mensile:
39.44%
Previsione annuale:
478.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 372.67 USD
Massimale:
8 832.34 USD (47.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.63% (8 832.34 USD)
Per equità:
4.69% (685.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +747.00 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +4 548.68 USD
Massima perdita consecutiva: -3 787.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
273 più
