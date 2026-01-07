SegnaliSezioni
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
185 (49.59%)
Loss Trade:
188 (50.40%)
Best Trade:
747.00 USD
Worst Trade:
-603.45 USD
Profitto lordo:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Perdita lorda:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 548.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 548.68 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
84.27%
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
272 (72.92%)
Short Trade:
101 (27.08%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
40.23 USD
Profitto medio:
336.50 USD
Perdita media:
-251.31 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 787.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 787.73 USD (16)
Crescita mensile:
39.44%
Previsione annuale:
478.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 372.67 USD
Massimale:
8 832.34 USD (47.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.63% (8 832.34 USD)
Per equità:
4.69% (685.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +747.00 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +4 548.68 USD
Massima perdita consecutiva: -3 787.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 più
Konsisten
Non ci sono recensioni
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
