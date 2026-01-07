SeñalesSecciones
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
373
Transacciones Rentables:
185 (49.59%)
Transacciones Irrentables:
188 (50.40%)
Mejor transacción:
747.00 USD
Peor transacción:
-603.45 USD
Beneficio Bruto:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Pérdidas Brutas:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (4 548.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 548.68 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
80.71%
Carga máxima del depósito:
4.22%
Último trade:
39 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.70
Transacciones Largas:
272 (72.92%)
Transacciones Cortas:
101 (27.08%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
40.23 USD
Beneficio medio:
336.50 USD
Pérdidas medias:
-251.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-3 787.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 787.73 USD (16)
Crecimiento al mes:
39.44%
Pronóstico anual:
478.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 372.67 USD
Máxima:
8 832.34 USD (47.33%)
Reducción relativa:
De balance:
52.63% (8 832.34 USD)
De fondos:
4.69% (685.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +747.00 USD
Peor transacción: -603 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +4 548.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 787.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Konsisten
No hay comentarios
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
