Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
373
Gewinntrades:
185 (49.59%)
Verlusttrades:
188 (50.40%)
Bester Trade:
747.00 USD
Schlechtester Trade:
-603.45 USD
Bruttoprofit:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Bruttoverlust:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 548.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 548.68 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
84.27%
Max deposit load:
4.22%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.70
Long-Positionen:
272 (72.92%)
Short-Positionen:
101 (27.08%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
40.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
336.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-251.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-3 787.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 787.73 USD (16)
Wachstum pro Monat :
39.44%
Jahresprognose:
478.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 372.67 USD
Maximaler:
8 832.34 USD (47.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.63% (8 832.34 USD)
Kapital:
4.69% (685.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +747.00 USD
Schlechtester Trade: -603 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 548.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 787.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
noch 273 ...
Konsisten
Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
