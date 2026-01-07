- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
185 (49.59%)
Negociações com perda:
188 (50.40%)
Melhor negociação:
747.00 USD
Pior negociação:
-603.45 USD
Lucro bruto:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Perda bruta:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 548.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 548.68 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
84.27%
Depósito máximo carregado:
4.22%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
272 (72.92%)
Negociações curtas:
101 (27.08%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
40.23 USD
Lucro médio:
336.50 USD
Perda média:
-251.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 787.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 787.73 USD (16)
Crescimento mensal:
39.44%
Previsão anual:
478.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 372.67 USD
Máximo:
8 832.34 USD (47.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.63% (8 832.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.69% (685.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +747.00 USD
Pior negociação: -603 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 548.68 USD
Máxima perda consecutiva: -3 787.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Konsisten
Sem comentários
