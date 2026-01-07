SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AB77
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
373
Negociações com lucro:
185 (49.59%)
Negociações com perda:
188 (50.40%)
Melhor negociação:
747.00 USD
Pior negociação:
-603.45 USD
Lucro bruto:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Perda bruta:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 548.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 548.68 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
84.27%
Depósito máximo carregado:
4.22%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.70
Negociações longas:
272 (72.92%)
Negociações curtas:
101 (27.08%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
40.23 USD
Lucro médio:
336.50 USD
Perda média:
-251.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-3 787.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 787.73 USD (16)
Crescimento mensal:
39.44%
Previsão anual:
478.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 372.67 USD
Máximo:
8 832.34 USD (47.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.63% (8 832.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.69% (685.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +747.00 USD
Pior negociação: -603 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +4 548.68 USD
Máxima perda consecutiva: -3 787.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
273 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Konsisten
Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AB77
30 USD por mês
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.