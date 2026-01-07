СигналыРазделы
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
185 (49.59%)
Убыточных трейдов:
188 (50.40%)
Лучший трейд:
747.00 USD
Худший трейд:
-603.45 USD
Общая прибыль:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Общий убыток:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 548.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 548.68 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
84.27%
Макс. загрузка депозита:
4.22%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
272 (72.92%)
Коротких трейдов:
101 (27.08%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
40.23 USD
Средняя прибыль:
336.50 USD
Средний убыток:
-251.31 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 787.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 787.73 USD (16)
Прирост в месяц:
39.44%
Годовой прогноз:
478.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 372.67 USD
Максимальная:
8 832.34 USD (47.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.63% (8 832.34 USD)
По эквити:
4.69% (685.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +747.00 USD
Худший трейд: -603 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 548.68 USD
Макс. убыток в серии: -3 787.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
еще 273...
Konsisten
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AB77
30 USD в месяц
224%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
53%
1:50
