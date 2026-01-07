- Прирост
Всего трейдов:
373
Прибыльных трейдов:
185 (49.59%)
Убыточных трейдов:
188 (50.40%)
Лучший трейд:
747.00 USD
Худший трейд:
-603.45 USD
Общая прибыль:
62 252.96 USD (701 972 pips)
Общий убыток:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 548.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 548.68 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
84.27%
Макс. загрузка депозита:
4.22%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
272 (72.92%)
Коротких трейдов:
101 (27.08%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
40.23 USD
Средняя прибыль:
336.50 USD
Средний убыток:
-251.31 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-3 787.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 787.73 USD (16)
Прирост в месяц:
39.44%
Годовой прогноз:
478.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 372.67 USD
Максимальная:
8 832.34 USD (47.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.63% (8 832.34 USD)
По эквити:
4.69% (685.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +747.00 USD
Худший трейд: -603 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +4 548.68 USD
Макс. убыток в серии: -3 787.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
AM-UK-Live
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
GO4X-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
еще 273...
