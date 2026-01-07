信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AB77
Ahmad Bustomi

AB77

Ahmad Bustomi
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 224%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
373
盈利交易:
185 (49.59%)
亏损交易:
188 (50.40%)
最好交易:
747.00 USD
最差交易:
-603.45 USD
毛利:
62 252.96 USD (701 972 pips)
毛利亏损:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
最大连续赢利:
15 (4 548.68 USD)
最大连续盈利:
4 548.68 USD (15)
夏普比率:
0.13
交易活动:
84.27%
最大入金加载:
4.22%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.70
长期交易:
272 (72.92%)
短期交易:
101 (27.08%)
利润因子:
1.32
预期回报:
40.23 USD
平均利润:
336.50 USD
平均损失:
-251.31 USD
最大连续失误:
16 (-3 787.73 USD)
最大连续亏损:
-3 787.73 USD (16)
每月增长:
39.44%
年度预测:
478.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 372.67 USD
最大值:
8 832.34 USD (47.33%)
相对跌幅:
结余:
52.63% (8 832.34 USD)
净值:
4.69% (685.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 368
USDJPY 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 68
CHFJPY -175
GBPJPY 313
EURJPY 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 151K
USDJPY 526
CHFJPY -1K
GBPJPY 1.9K
EURJPY 1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +747.00 USD
最差交易: -603 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 548.68 USD
最大连续亏损: -3 787.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Konsisten
没有评论
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 08:47
A large drawdown may occur on the account again
