- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
373
盈利交易:
185 (49.59%)
亏损交易:
188 (50.40%)
最好交易:
747.00 USD
最差交易:
-603.45 USD
毛利:
62 252.96 USD (701 972 pips)
毛利亏损:
-47 246.59 USD (547 746 pips)
最大连续赢利:
15 (4 548.68 USD)
最大连续盈利:
4 548.68 USD (15)
夏普比率:
0.13
交易活动:
84.27%
最大入金加载:
4.22%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.70
长期交易:
272 (72.92%)
短期交易:
101 (27.08%)
利润因子:
1.32
预期回报:
40.23 USD
平均利润:
336.50 USD
平均损失:
-251.31 USD
最大连续失误:
16 (-3 787.73 USD)
最大连续亏损:
-3 787.73 USD (16)
每月增长:
39.44%
年度预测:
478.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 372.67 USD
最大值:
8 832.34 USD (47.33%)
相对跌幅:
结余:
52.63% (8 832.34 USD)
净值:
4.69% (685.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|68
|CHFJPY
|-175
|GBPJPY
|313
|EURJPY
|287
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|151K
|USDJPY
|526
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|1.9K
|EURJPY
|1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +747.00 USD
最差交易: -603 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +4 548.68 USD
最大连续亏损: -3 787.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
Konsisten
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
224%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
0%
373
49%
84%
1.31
40.23
USD
USD
53%
1:50