Bobur Turgunboev

Dopamine

Bobur Turgunboev
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
7.95 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
21.69 USD (24 476 pips)
Brüt zarar:
-6.49 USD (560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.49 USD (8)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
89.19%
Maks. mevduat yükü:
21.78%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.34
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.15 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
3.19 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.47% (3.19 USD)
Varlığa göre:
11.98% (25.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 2
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 2
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 163
EURUSD 300
BTCUSD 23K
XAUUSD 53
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.95 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 271
147 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dopamine
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
215
USD
1
0%
14
85%
89%
3.34
1.09
USD
12%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.