- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
7.95 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
21.69 USD (24 476 pips)
Brüt zarar:
-6.49 USD (560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.49 USD (8)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
89.19%
Maks. mevduat yükü:
21.78%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
3.34
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.15 USD (1)
Aylık büyüme:
7.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.22 USD
Maksimum:
3.19 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.47% (3.19 USD)
Varlığa göre:
11.98% (25.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|2
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|23K
|XAUUSD
|53
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.95 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 271
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
1
0%
14
85%
89%
3.34
1.09
USD
USD
12%
1:200