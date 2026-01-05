СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dopamine
Bobur Turgunboev

Dopamine

Bobur Turgunboev
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
7.95 USD
Худший трейд:
-3.15 USD
Общая прибыль:
25.87 USD (66 226 pips)
Общий убыток:
-6.57 USD (560 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.49 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
89.19%
Макс. загрузка депозита:
21.78%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.05
Длинных трейдов:
6 (40.00%)
Коротких трейдов:
9 (60.00%)
Профит фактор:
3.94
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 USD
Максимальная:
3.19 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (3.19 USD)
По эквити:
11.98% (25.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 3
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 7
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 163
EURUSD 300
BTCUSD 65K
XAUUSD 53
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.95 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.49 USD
Макс. убыток в серии: -3.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 271
StriforLLC-Live
0.72 × 18
еще 147...
Нет отзывов
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
