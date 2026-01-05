- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
7.95 USD
Худший трейд:
-3.15 USD
Общая прибыль:
25.87 USD (66 226 pips)
Общий убыток:
-6.57 USD (560 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (12.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
12.49 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.49
Торговая активность:
89.19%
Макс. загрузка депозита:
21.78%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
6.05
Длинных трейдов:
6 (40.00%)
Коротких трейдов:
9 (60.00%)
Профит фактор:
3.94
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
1.99 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.15 USD (1)
Прирост в месяц:
9.73%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.22 USD
Максимальная:
3.19 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (3.19 USD)
По эквити:
11.98% (25.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|65K
|XAUUSD
|53
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.95 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.49 USD
Макс. убыток в серии: -3.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 271
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
