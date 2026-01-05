SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Dopamine
Bobur Turgunboev

Dopamine

Bobur Turgunboev
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
7.95 USD
Pior negociação:
-3.15 USD
Lucro bruto:
25.87 USD (66 226 pips)
Perda bruta:
-6.57 USD (560 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.49 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
89.19%
Depósito máximo carregado:
21.78%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
6.05
Negociações longas:
6 (40.00%)
Negociações curtas:
9 (60.00%)
Fator de lucro:
3.94
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-3.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.15 USD (1)
Crescimento mensal:
9.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 USD
Máximo:
3.19 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.47% (3.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.98% (25.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 3
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 7
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 163
EURUSD 300
BTCUSD 65K
XAUUSD 53
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.95 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.49 USD
Máxima perda consecutiva: -3.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 271
StriforLLC-Live
0.72 × 18
147 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
