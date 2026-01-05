- Crescimento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
13 (86.66%)
Negociações com perda:
2 (13.33%)
Melhor negociação:
7.95 USD
Pior negociação:
-3.15 USD
Lucro bruto:
25.87 USD (66 226 pips)
Perda bruta:
-6.57 USD (560 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (12.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12.49 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
89.19%
Depósito máximo carregado:
21.78%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
6.05
Negociações longas:
6 (40.00%)
Negociações curtas:
9 (60.00%)
Fator de lucro:
3.94
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
1.99 USD
Perda média:
-3.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.15 USD (1)
Crescimento mensal:
9.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.22 USD
Máximo:
3.19 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.47% (3.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.98% (25.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|65K
|XAUUSD
|53
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.95 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.49 USD
Máxima perda consecutiva: -3.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 271
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
1
0%
15
86%
89%
3.93
1.29
USD
USD
12%
1:200