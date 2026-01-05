- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
13 (86.66%)
손실 거래:
2 (13.33%)
최고의 거래:
7.95 USD
최악의 거래:
-3.15 USD
총 수익:
25.87 USD (66 226 pips)
총 손실:
-6.57 USD (560 pips)
연속 최대 이익:
8 (12.49 USD)
연속 최대 이익:
12.49 USD (8)
샤프 비율:
0.49
거래 활동:
92.35%
최대 입금량:
21.78%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
6.05
롱(주식매수):
6 (40.00%)
숏(주식차입매도):
9 (60.00%)
수익 요인:
3.94
기대수익:
1.29 USD
평균 이익:
1.99 USD
평균 손실:
-3.29 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.15 USD)
연속 최대 손실:
-3.15 USD (1)
월별 성장률:
9.73%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.22 USD
최대한의:
3.19 USD (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.47% (3.19 USD)
자본금별:
11.98% (25.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|65K
|XAUUSD
|53
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.95 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.49 USD
연속 최대 손실: -3.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
1
0%
15
86%
92%
3.93
1.29
USD
USD
12%
1:200