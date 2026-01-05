- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
13 (86.66%)
損失トレード:
2 (13.33%)
ベストトレード:
7.95 USD
最悪のトレード:
-3.15 USD
総利益:
25.87 USD (66 226 pips)
総損失:
-6.57 USD (560 pips)
最大連続の勝ち:
8 (12.49 USD)
最大連続利益:
12.49 USD (8)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
89.19%
最大入金額:
21.78%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
6.05
長いトレード:
6 (40.00%)
短いトレード:
9 (60.00%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-3.29 USD
最大連続の負け:
1 (-3.15 USD)
最大連続損失:
-3.15 USD (1)
月間成長:
9.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 USD
最大の:
3.19 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.47% (3.19 USD)
エクイティによる:
11.98% (25.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|65K
|XAUUSD
|53
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.95 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.49 USD
最大連続損失: -3.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 271
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
レビューなし
