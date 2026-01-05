シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Dopamine
Bobur Turgunboev

Dopamine

Bobur Turgunboev
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
13 (86.66%)
損失トレード:
2 (13.33%)
ベストトレード:
7.95 USD
最悪のトレード:
-3.15 USD
総利益:
25.87 USD (66 226 pips)
総損失:
-6.57 USD (560 pips)
最大連続の勝ち:
8 (12.49 USD)
最大連続利益:
12.49 USD (8)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
89.19%
最大入金額:
21.78%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
6.05
長いトレード:
6 (40.00%)
短いトレード:
9 (60.00%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
1.99 USD
平均損失:
-3.29 USD
最大連続の負け:
1 (-3.15 USD)
最大連続損失:
-3.15 USD (1)
月間成長:
9.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.22 USD
最大の:
3.19 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.47% (3.19 USD)
エクイティによる:
11.98% (25.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 3
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 7
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 163
EURUSD 300
BTCUSD 65K
XAUUSD 53
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.95 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.49 USD
最大連続損失: -3.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 271
StriforLLC-Live
0.72 × 18
147 より多く...
レビューなし
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください