信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Dopamine
Bobur Turgunboev

Dopamine

Bobur Turgunboev
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
7.95 USD
最差交易:
-3.15 USD
毛利:
25.87 USD (66 226 pips)
毛利亏损:
-6.57 USD (560 pips)
最大连续赢利:
8 (12.49 USD)
最大连续盈利:
12.49 USD (8)
夏普比率:
0.49
交易活动:
89.19%
最大入金加载:
21.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.05
长期交易:
6 (40.00%)
短期交易:
9 (60.00%)
利润因子:
3.94
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-3.29 USD
最大连续失误:
1 (-3.15 USD)
最大连续亏损:
-3.15 USD (1)
每月增长:
9.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.22 USD
最大值:
3.19 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (3.19 USD)
净值:
11.98% (25.35 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 3
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 8
EURUSD 5
BTCUSD 7
XAUUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 163
EURUSD 300
BTCUSD 65K
XAUUSD 53
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.95 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.49 USD
最大连续亏损: -3.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
Earnex-Trade
0.33 × 80
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.47 × 100
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 271
StriforLLC-Live
0.72 × 18
147 更多...
没有评论
2026.01.06 12:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
