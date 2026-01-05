- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
7.95 USD
最差交易:
-3.15 USD
毛利:
25.87 USD (66 226 pips)
毛利亏损:
-6.57 USD (560 pips)
最大连续赢利:
8 (12.49 USD)
最大连续盈利:
12.49 USD (8)
夏普比率:
0.49
交易活动:
89.19%
最大入金加载:
21.78%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.05
长期交易:
6 (40.00%)
短期交易:
9 (60.00%)
利润因子:
3.94
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-3.29 USD
最大连续失误:
1 (-3.15 USD)
最大连续亏损:
-3.15 USD (1)
每月增长:
9.73%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.22 USD
最大值:
3.19 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (3.19 USD)
净值:
11.98% (25.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|7
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|300
|BTCUSD
|65K
|XAUUSD
|53
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.95 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.49 USD
最大连续亏损: -3.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 271
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
没有评论
