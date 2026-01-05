- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
916 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (29.59%)
En iyi işlem:
3 890.00 USD
En kötü işlem:
-2 839.35 USD
Brüt kâr:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Brüt zarar:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (12 516.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 516.54 USD (32)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
690 (53.04%)
Satış işlemleri:
611 (46.96%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
22.37 USD
Ortalama kâr:
81.25 USD
Ortalama zarar:
-117.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12 936.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 936.39 USD (10)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.08%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.67 USD
Maksimum:
13 350.64 USD (42.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.59% (13 350.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|29K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 890.00 USD
En kötü işlem: -2 839 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12 516.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 936.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
İnceleme yok