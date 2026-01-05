SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MaxPro PO Stop
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 143%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
916 (70.40%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (29.59%)
En iyi işlem:
3 890.00 USD
En kötü işlem:
-2 839.35 USD
Brüt kâr:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Brüt zarar:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (12 516.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 516.54 USD (32)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
2.18
Alış işlemleri:
690 (53.04%)
Satış işlemleri:
611 (46.96%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
22.37 USD
Ortalama kâr:
81.25 USD
Ortalama zarar:
-117.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12 936.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 936.39 USD (10)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.08%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.67 USD
Maksimum:
13 350.64 USD (42.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.59% (13 350.64 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 890.00 USD
En kötü işlem: -2 839 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12 516.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 936.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
İnceleme yok
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
