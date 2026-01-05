- Прирост
Всего трейдов:
1 301
Прибыльных трейдов:
916 (70.40%)
Убыточных трейдов:
385 (29.59%)
Лучший трейд:
3 890.00 USD
Худший трейд:
-2 839.35 USD
Общая прибыль:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Общий убыток:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12 516.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 516.54 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
2.18
Длинных трейдов:
690 (53.04%)
Коротких трейдов:
611 (46.96%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
22.37 USD
Средняя прибыль:
81.25 USD
Средний убыток:
-117.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-12 936.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 936.39 USD (10)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.08%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.67 USD
Максимальная:
13 350.64 USD (42.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.59% (13 350.64 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +3 890.00 USD
Худший трейд: -2 839 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +12 516.54 USD
Макс. убыток в серии: -12 936.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
