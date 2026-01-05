СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MaxPro PO Stop
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 143%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 301
Прибыльных трейдов:
916 (70.40%)
Убыточных трейдов:
385 (29.59%)
Лучший трейд:
3 890.00 USD
Худший трейд:
-2 839.35 USD
Общая прибыль:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Общий убыток:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (12 516.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 516.54 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
2.18
Длинных трейдов:
690 (53.04%)
Коротких трейдов:
611 (46.96%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
22.37 USD
Средняя прибыль:
81.25 USD
Средний убыток:
-117.72 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-12 936.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 936.39 USD (10)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.08%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.67 USD
Максимальная:
13 350.64 USD (42.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.59% (13 350.64 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 890.00 USD
Худший трейд: -2 839 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +12 516.54 USD
Макс. убыток в серии: -12 936.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Нет отзывов
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
