- 자본
- 축소
트레이드:
1 313
이익 거래:
927 (70.60%)
손실 거래:
386 (29.40%)
최고의 거래:
3 890.00 USD
최악의 거래:
-2 839.35 USD
총 수익:
74 439.23 USD (281 543 pips)
총 손실:
-45 325.35 USD (262 072 pips)
연속 최대 이익:
32 (12 516.54 USD)
연속 최대 이익:
12 516.54 USD (32)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
0.39%
최대 입금량:
3.46%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
38 분
회복 요인:
2.18
롱(주식매수):
691 (52.63%)
숏(주식차입매도):
622 (47.37%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
22.17 USD
평균 이익:
80.30 USD
평균 손실:
-117.42 USD
연속 최대 손실:
10 (-12 936.39 USD)
연속 최대 손실:
-12 936.39 USD (10)
월별 성장률:
3.05%
연간 예측:
37.02%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.67 USD
최대한의:
13 350.64 USD (42.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.59% (13 350.64 USD)
자본금별:
0.48% (2.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1313
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
