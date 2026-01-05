- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 299
利益トレード:
914 (70.36%)
損失トレード:
385 (29.64%)
ベストトレード:
3 890.00 USD
最悪のトレード:
-2 839.35 USD
総利益:
74 423.61 USD (279 986 pips)
総損失:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
最大連続の勝ち:
32 (12 516.54 USD)
最大連続利益:
12 516.54 USD (32)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
24 分前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
38 分
リカバリーファクター:
2.18
長いトレード:
690 (53.12%)
短いトレード:
609 (46.88%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
22.40 USD
平均利益:
81.43 USD
平均損失:
-117.72 USD
最大連続の負け:
10 (-12 936.39 USD)
最大連続損失:
-12 936.39 USD (10)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.67 USD
最大の:
13 350.64 USD (42.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.59% (13 350.64 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1299
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 890.00 USD
最悪のトレード: -2 839 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +12 516.54 USD
最大連続損失: -12 936.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
