- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 301
Profit Trade:
916 (70.40%)
Loss Trade:
385 (29.59%)
Best Trade:
3 890.00 USD
Worst Trade:
-2 839.35 USD
Profitto lordo:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Perdita lorda:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12 516.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
690 (53.04%)
Short Trade:
611 (46.96%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
22.37 USD
Profitto medio:
81.25 USD
Perdita media:
-117.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12 936.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 936.39 USD (10)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.08%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.67 USD
Massimale:
13 350.64 USD (42.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.59% (13 350.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 890.00 USD
Worst Trade: -2 839 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12 516.54 USD
Massima perdita consecutiva: -12 936.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Non ci sono recensioni