Segnali / MetaTrader 4 / MaxPro PO Stop
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 143%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 301
Profit Trade:
916 (70.40%)
Loss Trade:
385 (29.59%)
Best Trade:
3 890.00 USD
Worst Trade:
-2 839.35 USD
Profitto lordo:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Perdita lorda:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (12 516.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
2.18
Long Trade:
690 (53.04%)
Short Trade:
611 (46.96%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
22.37 USD
Profitto medio:
81.25 USD
Perdita media:
-117.72 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12 936.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 936.39 USD (10)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.08%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.67 USD
Massimale:
13 350.64 USD (42.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.59% (13 350.64 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 890.00 USD
Worst Trade: -2 839 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +12 516.54 USD
Massima perdita consecutiva: -12 936.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Non ci sono recensioni
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
