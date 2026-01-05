- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 301
盈利交易:
916 (70.40%)
亏损交易:
385 (29.59%)
最好交易:
3 890.00 USD
最差交易:
-2 839.35 USD
毛利:
74 424.67 USD (280 092 pips)
毛利亏损:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
最大连续赢利:
32 (12 516.54 USD)
最大连续盈利:
12 516.54 USD (32)
夏普比率:
0.08
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
2.18
长期交易:
690 (53.04%)
短期交易:
611 (46.96%)
利润因子:
1.64
预期回报:
22.37 USD
平均利润:
81.25 USD
平均损失:
-117.72 USD
最大连续失误:
10 (-12 936.39 USD)
最大连续亏损:
-12 936.39 USD (10)
每月增长:
0.42%
年度预测:
5.08%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
14.67 USD
最大值:
13 350.64 USD (42.72%)
相对跌幅:
结余:
52.59% (13 350.64 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|29K
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 890.00 USD
最差交易: -2 839 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +12 516.54 USD
最大连续亏损: -12 936.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
