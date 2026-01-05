SignauxSections
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 143%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 301
Bénéfice trades:
916 (70.40%)
Perte trades:
385 (29.59%)
Meilleure transaction:
3 890.00 USD
Pire transaction:
-2 839.35 USD
Bénéfice brut:
74 424.67 USD (280 092 pips)
Perte brute:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (12 516.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 516.54 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
690 (53.04%)
Courts trades:
611 (46.96%)
Facteur de profit:
1.64
Rendement attendu:
22.37 USD
Bénéfice moyen:
81.25 USD
Perte moyenne:
-117.72 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-12 936.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 936.39 USD (10)
Croissance mensuelle:
0.42%
Prévision annuelle:
5.08%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.67 USD
Maximal:
13 350.64 USD (42.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.59% (13 350.64 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1301
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 29K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
Aucun avis
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
