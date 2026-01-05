SinaisSeções
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 143%
Headway-Real
1:500
Negociações:
1 299
Negociações com lucro:
914 (70.36%)
Negociações com perda:
385 (29.64%)
Melhor negociação:
3 890.00 USD
Pior negociação:
-2 839.35 USD
Lucro bruto:
74 423.61 USD (279 986 pips)
Perda bruta:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (12 516.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
52 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
2.18
Negociações longas:
690 (53.12%)
Negociações curtas:
609 (46.88%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
22.40 USD
Lucro médio:
81.43 USD
Perda média:
-117.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-12 936.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 936.39 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.67 USD
Máximo:
13 350.64 USD (42.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.59% (13 350.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1299
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
