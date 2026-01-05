- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 299
Negociações com lucro:
914 (70.36%)
Negociações com perda:
385 (29.64%)
Melhor negociação:
3 890.00 USD
Pior negociação:
-2 839.35 USD
Lucro bruto:
74 423.61 USD (279 986 pips)
Perda bruta:
-45 324.12 USD (261 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (12 516.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
52 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
2.18
Negociações longas:
690 (53.12%)
Negociações curtas:
609 (46.88%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
22.40 USD
Lucro médio:
81.43 USD
Perda média:
-117.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-12 936.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 936.39 USD (10)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.67 USD
Máximo:
13 350.64 USD (42.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.59% (13 350.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1299
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 890.00 USD
Pior negociação: -2 839 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +12 516.54 USD
Máxima perda consecutiva: -12 936.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
Sem comentários