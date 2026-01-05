- Incremento
Total de Trades:
1 315
Transacciones Rentables:
929 (70.64%)
Transacciones Irrentables:
386 (29.35%)
Mejor transacción:
3 890.00 USD
Peor transacción:
-2 839.35 USD
Beneficio Bruto:
74 440.96 USD (281 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 325.35 USD (262 072 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (12 516.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
0.39%
Carga máxima del depósito:
3.46%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
2.18
Transacciones Largas:
693 (52.70%)
Transacciones Cortas:
622 (47.30%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
22.14 USD
Beneficio medio:
80.13 USD
Pérdidas medias:
-117.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-12 936.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 936.39 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.39%
Pronóstico anual:
41.16%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.67 USD
Máxima:
13 350.64 USD (42.72%)
Reducción relativa:
De balance:
52.59% (13 350.64 USD)
De fondos:
0.48% (2.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1315
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +3 890.00 USD
Peor transacción: -2 839 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +12 516.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12 936.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
