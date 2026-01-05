SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MaxPro PO Stop
Sutardi

MaxPro PO Stop

Sutardi
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 151%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 315
Transacciones Rentables:
929 (70.64%)
Transacciones Irrentables:
386 (29.35%)
Mejor transacción:
3 890.00 USD
Peor transacción:
-2 839.35 USD
Beneficio Bruto:
74 440.96 USD (281 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 325.35 USD (262 072 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (12 516.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
12 516.54 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
0.39%
Carga máxima del depósito:
3.46%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
2.18
Transacciones Largas:
693 (52.70%)
Transacciones Cortas:
622 (47.30%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
22.14 USD
Beneficio medio:
80.13 USD
Pérdidas medias:
-117.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-12 936.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 936.39 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.39%
Pronóstico anual:
41.16%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.67 USD
Máxima:
13 350.64 USD (42.72%)
Reducción relativa:
De balance:
52.59% (13 350.64 USD)
De fondos:
0.48% (2.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 890.00 USD
Peor transacción: -2 839 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +12 516.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -12 936.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.66 × 76
No hay comentarios
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
